« Hé, vous ? Psst, oui, vous ? Vous aussi, vous êtes perdus ? »

Égaré dans une immense forêt, ce livre n’attend que vous pour l’aider à retrouver son chemin. Mais attention : entre loups, marécages brumeux et chauve-souris, la balade ne sera pas de tout repos ! Il se murmure même qu’une sorcière rôde dans ces bois... tremblez, courez, sautez, cachez-vous : pour parvenir au boutdu voyage, il va vous falloir toute votre énergie !

Bien plus qu’une simple lecture, Le Livre perdu vous invite à une véritable aventure interactive. Un livre à lire entre amis, en famille, ou même à l'école et qui provoquera à coup sûr frissons et fous rires !

Nathalie Wyss est libraire et autrice de livres pour la jeunesse. Bernard Utz est coordinateur pour la Journée suisse de la lecture à voix haute en Suisse romande. Ils vivent ensemble dans la campagne vaudoise avec leurs deux enfants.

Née en 1968 à Belfort, Laurence Clément est illustratrice pour la jeunesse. Qu’elle dessine sur du papier ou des murs, c’est l’exploration du monde par le dessin qui guide son parcours. Ses dessins naviguent entre humour, légèreté et émotion. Elle aime se mettre au service des projets qu’on lui propose pour faire évoluer son trait, avec une préférence pour un aspect graphique, qui fait la part belle à la ligne.

Dossier - Nouvelles têtes : les éditeurs suisses jeunesse et BD la jouent collectif