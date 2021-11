Harry Potter. Le livre de cuisine officiel

Ce livre de recettes propose de découvrir l'école de sorcellerie de Poudlard sous un jour plus... gourmand. Inspiré des films de la saga Harry Potter, il propose 43 recettes salées et sucrées, plus appétissantes les unes que les autres et illustrées de sublimes photos. Tourtes citrouilles, Beuglantes à l'halloumi, Scones détecteurs de magie noire, Biscuits Lorgnospectres ou encore maquette de Poudlard en pain d'épices... Il y en a pour tous les goûts et pour les cuisiniers débutants comme les plus chevronnés. Incluses, de nombreuses recettes véganes, végétariennes et sans gluten, de quoi faire plaisir à tout le monde !