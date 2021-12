De la grève générale à la montée du nazisme, des moments sombres de l’immigration italienne aux luttes sociales des années 1970, l’histoire d’Emma, fictive mais très vraisemblable, nous immerge dans les conflits, les tensions et les questionnements du XXe siècle.

On dit souvent de l'histoire suisse qu'elle est ennuyeuse, sans conflits ni événements marquants. La vie (fictive) d'Emma démontre le contraire : née dans une petite bourgade horlogère au pied du Jura, Emma est soudain précipitée dans les soubresauts du XXe siècle.

En 1918, elle perd son fiancé dans les affrontements de la grève générale. En 1937, elle se brouille avec son frère devenu pro nazi. En 1956, son neveu, qu'elle a adopté, lui fait découvrir la face sombre de l'immigration italienne. En 1975, sa petite-fille la confronte à la contestation féministe et antinucléaire. Et en 1989, Emma fait une découverte stupéfiante lors du scandale des fiches.

Déclinée en cinq temps, dessinée en plusieurs centaines de cases, l'histoire d'Emma, fictive, mais très vraisemblable, nous immerge dans les conflits, les tensions et les questionnements du XXe siècle.

La BD a reçu le Prix suisse du Meilleur Album de bande dessinées 2020.

Eric Burnand est né à Lausanne et vit à Genève. Après des études d’histoire et de sciences politiques, il devient journaliste à L’Hebdo et à la RTS. Auteur de nombreux reportages, il est ensuite producteur des magazines Mise au Point, Temps Présent, Spécimen et de C’était mieux avant ?, une émission de vulgarisation historique. Après avoir repris sa liberté, il se lance dans l’écriture de romans graphique. Le Siècle d’Emma est le premier d’une (longue?) série.

Illustratrice indépendante, Fanny Vaucher est illustratrice indépendante et a publié plusieurs ouvrages (chez Noir sur Blanc, L’Âge d’Homme, La Plage, etc.) et participé à plusieurs expositions collectives. Co-fondatrice du fanzine La Bûche, elle est très active dans la promotion des dessinatrices de Suisse romande pratiquant la BD.

