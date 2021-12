La mort appréciée. L'assistance au suicide en Suisse

Quelles sont les situations vécues par les personnes directement concernées par l’assistance au suicide en Suisse ? Par sa dimension descriptive, cet ouvrage contribue de manière inédite et originale à la compréhension d’un enjeu de société souvent débattu dans les médias.

Ce livre propose une immersion dans les réalités de l'assistance au suicide. Il se fonde sur une étude ethnographique qui restitue le point de vue de personnes recourant à une telle assistance ainsi que celui des individus susceptibles de prendre part à un tel processus : personnes sollicitant une aide au suicide et leurs proches, accompagnateurs et accompagnatrices d'associations d'aide au suicide, médecins, psychiatres, personnels soignants, pharmacien·ne·s, agent·e·s de police, médecins légistes, procureur·e·s ou employé·e·s des pompes funèbres.

Avec force et détail, il rend compte de toute la mise en place d'une assistance au suicide et documente de manière inédite - à partir d'observations directes - la réalisation même d'un suicide assisté et toute la procédure médicolégale qui la suit.

Cet ouvrage fait le récit d'une série de cas, suivis parfois durant près de deux ans, pour tenter de saisir la façon dont l'idée consistant à vouloir donner une telle forme à la mort a émergé chez une personne - jusqu'à sa mise en oeuvre. L'ouvrage offre une compréhension aussi complète que possible du dispositif d'assistance au suicide en Suisse.

Marc-Antoine Berthod est professeur et co-doyen à la Haute école de travail social et de la santé Lausanne (HES-SO), où Alexandre Pillonel est également collaborateur scientifique. Angela Dolores Castelli Dransart est professeure à la Haute école de travail social Fribourg (HES-SO).

Anthony Stavrianakis, chargé de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS, Université Paris Nanterre).