Alix senator Tome 11 : L'esclave de Khorsabad

Cela fait des années qu'Alix n'a plus mis les pieds à Khorsabad : bien trop longtemps. Alix, comme par le passé, est fait prisonnier. C'est un seigneur local, Barzapharnès, qui commandite l'enlèvement du sénateur afin de provoquer une nouvelle guerre avec Rome et de retrouver le trésor mythique de la cité, dont - le pense-t-il - Alix connaît la cachette. Entre les souvenirs et le devoir d'empêcher un nouveau conflit, Alix va connaître de nouvelles aventures dans la cité assyrienne.