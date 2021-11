Hamish Macbeth Tome 7 : Rira bien qui rira le dernier

Lorsqu'Andrew Trent convoque sa famille dans son manoir écossais pour leur annoncer sa mort prochaine, rongé par un cancer, c'est un canular, pour le plaisir de voir leurs têtes effarées... Trent est un vieux et infatigable farceur, aux dons prémonitoires, sans le savoir. Car quelques jours plus tard, tel l'arroseur arrosé, c'est lui que l'on retrouve assassiné, et cette fois-ci, ce n'est pas une blague. Namish, fin limier, n'a pas la tache facile : la famille du défunt refuse de collaborer, plus occupée à éplucher le testament qu'a aider le policier à trouver le coupable. Mais Namish n'est pas homme à lâcher prise, et rira bien qui rira le dernier dans ce drôle de drame... Vous aimez Agatha Raisin ? Vous allez adorer Hamish Macbeth ! Comme sa grande soeur Agatha, cet Hercule Poirot à la sauce écossaise entraîne le lecteur dans des aventures totalement déjantées sorties tout droit de l'imagination de M.C. Keaton. Avec, en prime, le charme des lochs, des Highlanders mystérieux et des châteaux hantés. Aussi savoureux qu'un single malt !