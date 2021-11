Le code Sophia. Une transmission vivante de la tribu des dragons de Sophia

Constituant une déclaration de votre divinité souveraine, Le Code Sophia® est un texte sacré visionnaire pour le mouvement du Christ féminin divin qui se répand actuellement sur la planète. Ce livre est une transmission vivante dans laquelle sont encodées des révélations directes destinées à activer votre rôle important d'éclaireurs révolutionnaires pour l'éveil de l'humanité. La cosmologie du Code Sophia présente un modèle universel permettant d'incarner le retour de la conscience du Christ féminin divin. Révèle et active les chromosomes cristallins de votre génome divin, grâce auquel vous pouvez incarner la souveraineté de votre Soi supérieur. Contient, dans leurs propres mots, les récits de vie héroïques et les initiations codées de Maîtres féminins divins ascensionnés, parmi lesquels : Isis, Hathor, Tara Verte, Mère Marie, Marie Madeleine, Guan Yin et Femme Bison Blanc. Ce volume d'introduction présente un cursus d'école de mystères moderne, qui vous permet de réaliser votre potentiel le plus élevé grâce au mentorat de la Tribu des dragons de Sophia®. Recevez, téléchargées directement depuis les Maîtres ascensionnés, les ordres angéliques et les Nations stellaires, des révélations au sujet du Féminin divin qui vous aideront à incarner votre Soi supérieur. Rencontrez les plus hauts séraphins de Sophia : les Dragons de Sophia®, des Mères Créatrices et guides angéliques qui vous initieront à votre souveraineté, afin que vous puissiez l'actualiser. Grâce à ces initiations, vous rejoindrez une communauté planétaire de Travailleurs de lumière agissant à l'unisson, tel un seul Dragon d'or de la conscience de Christ Sophia, dans le but de cocréer le Paradis sur Terre.