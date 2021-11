Hell's Paradise Tome 10

Suite à la mort de plusieurs Tensen et à l'arrivée du nouveau groupe composé des meilleurs shinobis du clan Iwagakure et des plus puissants membres Yamada Asaemon, Lhien décide de contre-attaquer. Il lance tous ses prêtres et leurs montures à l'assaut des humains, transformant l'île en véritable champ de bataille ! Mais au milieu de la ruée, ce sont les criminels qui semblent le plus en danger...