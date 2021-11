Un monument historique. Un drame national. Paris, le 15 avril 2019. Vers 18h20, un feu démarre sous la charpente de Notre-Dame de Paris. Une demi-heure plus tard, l'incendie se généralise à l'ensemble de la cathédrale. Et malgré l'intervention acharnée et héroïque des pompiers, l'impensable finit par se produire : la flèche, oeuvre de l'architecte Viollet-le-Duc, s'effondre dans un déluge de débris, de fumée et de flammes. Les yeux du monde entier assistent alors, impuissant, à ce qui pourrait devenir la destruction en direct de l'un des plus grands fleurons du patrimoine de l'humanité. A travers cette bande dessinée, revivez heure par heure les circonstances du drame et tentez de mieux comprendre. Par touches, revivez également les moments-clés de la construction de Notre-Dame et plongez au coeur de l'histoire de ce monument, qui reste l'un des plus visités au monde à l'heure actuelle. Réalisé en soutien de la fondation Notre-Dame (à qui sera reversé 1 ? pour chaque album vendu), cette bande dessinée bénéficie de la caution historique de Stéphane Bern, co-rédacteur d'un dossier pédagogique de 8 pages en fin d'album.