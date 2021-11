Spider-Man N° 4 : Séance chez le psy

C'est l'épilogue de Chassé, avec le destin de Spider-Man et Kraven, mais aussi la suite des intrigues mises en place depuis le premier épisode : quel est le rôle de Mystério et qui est le mystérieux vilain qui agit en coulisses ? Alors qu'il gère les conséquences du dernier plan mis en oeuvre par Kraven, Spider-Man doit également veiller à la sécurité de Mary Jane Watson. Dans l'ombre, des personnes continuent cependant à comploter pour mener notre héros à sa perte. En effet, Peter Parker doit affronter Mystério ainsi qu'un énigmatique personnage qui semble bien le connaître... Au programme de ce numéro entièrement consacré à Spider-Man, un épisode spécial célébrant le 25e numéro de la série. Par Spencer, Ramos, Ottley, Walker, Gleason et bien d'autres.