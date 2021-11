Les Rugbymen Tome 18 : Le rugby, c'est un sport de gonzesses !

A Paillar, la ville aux ronds-points ovales, les filles aussi jouent au rugby. Sous la direction de leur entraîneure Grololo, l'équipe des Paillettes n'est pas là pour faire tapisserie (ni des pâtisseries d'ailleurs ! ), mais bien pour marquer des essais, conquérir les terrains et le coeur des supporters. La Couette, La Raclée, La Bringue et Babyliss vont vous prouver que passe, attaque, mêlée, touche, pénalité et transformation sont bel et bien des mots féminins... tout comme 3e mi-temps ! Un album 100% rugby féminin.