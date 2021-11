Hell's Paradise Tome 8

L'infiltration-surprise a échoué. Prévenus de leur arrivée par Chôbê, les Tensen attendaient les groupes de condamnés et d'exécuteurs de pied ferme. Gabimaru, et Yuzuriha sont contraints d'employer la manière forte face à Ran. Poussé dans ses retranchements, ce dernier lance son "kishikai", une métamorphose lui conférant une force décuplée. L'alliance du shinobi et de la kunoichi sera-t-elle de taille face à cet adversaire hors norme ?