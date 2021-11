Billy se rend chez Cormoran Strike pour lui parler d'un meurtre dont il a été témoin quand il était enfant : il aurait vu une fillette se faire étrangler. Mais le jeune homme, instable psychologiquement, se sauve avant que Strike ait pu l'interroger plus longuement. Le célèbre détective privé et sa partenaire Robin Ellacott décident néanmoins de prendre Billy au sérieux et commencent leurs recherches. Depuis les bas-fonds de Londres jusqu'aux plus hautes sphères du Parlement britannique, leurs investigations vont les mener sur un chemin sinueux. Avec Blanc mortel, nouvel épisode haletant des aventures de Cormoran Strike et Robin Ellacott, Robert Galbraith nous plonge dans une enquête labyrinthique où la morale se dérobe à mesure que l'on pense approcher de la vérité.