Les maîtres inquisiteurs Tome 14 : Shenkaèl

Le Chaos, la guerre qui embrasa durant mille ans les terres d'Oscitan, prend fin. Alors que les combats masquaient les actes criminels, la paix les dévoile peu à peu. Meurtres, chantages, vols, outrages, vices, conflits commerciaux, apparaissent au grand jour. Pour faire régner la loi et lutter contre le crime, les Mages, artisans de la paix, ont créé un ordre : les Maîtres Inquisiteurs. Une petite colonie d'elfes opposée à l'Ordre s'est établie sur une île des mers du Sud et recherche un minerai capable d'absorber la magie et de la contenir. Les juges y envoient Shenkaèl et Elaween. Hélas, la mission tourne au drame et Shenkaèl finit dans une geôle. Privé de son don et torturé des années durant, il est résigné quand Elaween parvient à le libérer. Alors qu'ils fuient, la colère de Shenkaèl ne cesse de croître et son pouvoir devient redoutable...