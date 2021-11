Vigilante My Hero Academia Illegals Tome 8 : Pluie et nuage

Alors que Captain Celebrity s'apprête à repartir aux Etats-Unis, Makoto lui organise un grand gala d'adieu au sommet du gigantesque Sky Egg ! De nombreux héros y sont conviés, ainsi que toute l'équipe de la Narufête. Malheureusement, le mystérieux agent de la Villain Factory attaque pendant l'événement : C.C. et The Crawler se retrouvent en chute libre pendant que la tour explose au-dessus d'eux ! Y a-t-il encore une chance de sauver la situation ? Redécouvrez l'univers de My Hero Academía sous un nouvel angle, celui des héros hors-la-loi ! Le thème des justiciers est récurrent dans les comics américains ; il ne manquait plus qu'un manga pour le mettre en valeur. Suivez ces justiciers qui ont choisi de devenir hors-la-loi pour lutter contre le mal !