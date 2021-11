Mon cahier de vacances Sami et Julie. De la Grande Section au CP

Spécialement conçu par des enseignants pour susciter le plaisir de lire, ce cahier de vacances permet de préparer sa rentrée au CP avec Sami et Julie en toute sérénité. Des activités : en français : lecture à deux voix d'une petite histoire (l'adulte lit le texte, l'enfant " lit " les images), reconnaissance des sons (préalable indispensable à la lecture), écriture de lettres et de mots ; en mathématiques : connaître la suite numérique, dénombrer, ordonner, etc. ; se repérer dans l'espace et dans le temps ; en sciences. Des pages "Vive les vacances" proposent des documentaires ludiques (les dinosaures, les animaux sauvages, la ferme...) et de nombreux jeux. De très nombreux autocollants permettent de compléter les exercices ET EN PLUS ! Une histoire inédite des aventures de Sami et Julie est à détacher (" Un sacré dîner")... de quoi passer de bonnes vacances !