Petites énigmes trop malignes

Plus de 80 enquêtes et énigmes amusantes à résoudre ! 12 enquêtes policières palpitantes à mener en s'aidant des indices donnés par un grand dessin. Plus de 70 énigmes illustrées s'appuyant sur des savoir-faire de français (lecture, compréhension, vocabulaire) et de mathématiques (calcul, raisonnement logique, résolution de petits problèmes, sens de l'observation...). Enigmes logiques : dessins cachés, batailles navales, rébus... Enigmes mathématiques : opérations codées, calculs... Enigmes géométriques : puzzles, figures en trois dimensions... Enigmes visuelles : suites logiques, devinettes... Et en plus ! Des quiz, des labyrinthes... Toutes les solutions des enquêtes policières et des énigmes.