Zahhak La légende du roi serpent (NED 2021)

Pour la première fois, un conte du Livre des Rois - le récit légendaire de l'ancien royaume de Perse par le grand poète Ferdowsi, au XIe siècle - prend vie dans cet étonnant livre animé, ingénieusement conçu et superbement réalisé. Déjà édité par Les Rêveurs en 2017, mais aussitôt épuisé, voici la nouvelle édition de ce pop-up extraordinaire présentée dans un coffret. Zahhak, La Légende du Roi Serpent redit le mythe de Zahhak, le prince fourvoyé qui, séduit par le Démon, assassine son père et usurpe le trône. Maudit, flanqué de deux serpents qui poussent sur ses épaules, le Roi Serpent acquiert dans tout le pays une infâme renommée pour sa tyrannie. Il règne mille ans, jusqu'à ce que le vaillant Fereydoun trouve la force et l'armée pour défaire l'inique monarque. Le monde fantastique de Zahhak, La Légende du Roi Serpent jaillit littéralement sous nos yeux dans ses décors flamboyants et ses machineries complexes (deux pop-ups par page ! ) qui raviront petits et grands à chaque instant.