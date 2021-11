La saga Gucci. Du luxe au meurtre, de la création à la guerre boursière

Les valises de toile et de cuir, la poignée de bambou, les mocassins souples : la maison Gucci, c'est une certaine idée du raffinement. Mais c'est aussi une grande saga de la mode, entre luxe et finance, démesure et meurtre. En 1921, à Florence, en ouvrant son premier magasin, Guccio Gucci fonde un véritable empire familial. Après 1953, ses trois fils, Aldo, Vasco et Rodolpho, poursuivent son œuvre en imposant mondialement la marque tant sur le plan artistique que commercial. La troisième génération donne à cette réussite exemplaire des allures de véritable roman. Les Gucci et leur famille vivent dans l'opulence, multiplient aventures sentimentales, fêtes et défis sportifs. Tous les ingrédients du mythe sont là, y compris la fin tragique du dernier héritier, Maurizio, assassiné sur ordre de son ex-femme. Aujourd'hui, Gucci est une société cotée en bourse, à New York et à Amsterdam. Le rêve des origines s'éloigne mais l'aura de l'aventure demeure. Désormais, ce sont deux Français, deux géants de l'investissement, François Pinault et Bernard Arnault, qui se disputent le grand label de l'élégance à l'italienne.