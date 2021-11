Gideon Falls Tome 4 : Le Pentoculus

Après un voyage dans le temps et l'espace, Norton et Clare sont piégés dans la a petite ville u de Gideon Falls avec un psychopathe meurtrier. Pendant ce temps, dans une autre dimension, le père Fred et Angie et affrontent l'évêque dans la "grande ville". Gideon Falls et ses secrets n'ont jamais été aussi près d'être révélés. Le vrai combat contre "le centre et celui qui vit dans son ombre" ne fait que commencer. GIDEON FALLS signe les retrouvailles de Jeff LEMIRE (SWEET TOOTH, DESCENDER) et Andrea SORRENTINO (GREEN ARROW) aprés leur passage die. Marvel sur la série Wolverine : Old Man Logan. Dans les pas de David LYNCH, LEMIRE s'aventure pour la première fois en territoire horrifique et confie à SORRENTINO le soin de donne, corps à cette quête du Mal incarné, qu'il hante les campagnes ou se tapisse dans les artères urbaines.