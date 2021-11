La semaine de 4 heures. Travaillez moins, gagnez plus et vivez mieux ! 2e édition revue et augmentée

Vous rêvez d'échapper à la routine du métro-boulot-dodo, de gagner de l'argent sans vous épuiser à la tâche, ou tout simplement de vivre mieux en travaillant moins ? Alors, voici ce que vous apprendra ce livre : comment vous organiser pour gagner en un mois, à raison de 4 heures par semaine, le salaire que vous gagnez jusqu'à présent en un an ; comment rejoindre les Nouveaux Bienheureux, qui réalisent leurs rêves et jouissent de la vie sans attendre une hypothétique retraite. Plus de bon temps, plus d'argent, plus de mobilité : ce livre est un véritable manifeste pour un changement radical de mode de vie. La recette de Timothy Ferriss est fondée sur sa propre expérience. Il vous démontrera qu'il est possible de diviser par deux sa masse de travail en identifiant les tâches essentielles et les plus rentables, d'utiliser l'assistanat à distance pour mettre en place un " management par l'absence ", de cultiver l'ignorance sélective grâce à une diète d'informations... et ceci dans un unique but : mener une belle carrière d'entrepreneur en travaillant seulement 4 heures par semaine ! Cette nouvelle édition contient les témoignages de lecteurs qui ont doublé leurs revenus, délégué la plus grande partie de leurs tâches et réinventé leur vie après avoir lu ce livre. Vous y trouverez des procédures types pour vous libérer de votre dépendance aux mails, apprendre à négocier avec vos clients difficiles, ou rédiger une proposition de télétravail à l'attention de votre patron... Ainsi que les dernières astuces de Timothy Ferriss pour vivre comme un diplomate ou un millionnaire, sans être ni l'un ni l'autre !