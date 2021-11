On fait quoi pour le dîner ? Edition familiale, de septembre 2020 à décembre 2021, Edition 2021

On fait quoi pour le dîner ? Mémoniak vous propose chaque jour : une idée de recette simple et rapide (moins de 15 minutes) pour le dîner, avec la liste de courses correspondante détachable. Chaque recette est équilibrée et de saison, ne nécessite pas d'ingrédients trop compliqués et propose une touche d'originalité qui fait la différence. Pour chaque recette, retrouvez : la liste détachable des ingrédients à emmener au supermarché ; le temps de préparation ; le temps de cuisson ; la recette détaillée. Retrouvez aussi de nombreux bonus : des idées pour élaborer un menu équilibré, les mesures utiles à connaître, les recettes de base (sauces, pâtes...), des associations de saveurs pour personnaliser ses plats, le calendrier des fruits et légumes mais aussi des astuces pour recettes ratées ou encore des idées de vinaigrettes pour accompagner vos salades. Retrouvez en bonus : Parmi les 365 nouvelles recettes, découvrez les meilleures recettes proposées par nos lecteurs !