Les Contemplations. Livres I à IV - Bac français 1re 2022

Les Livres I à IV des Contemplations, ces « Mémoires d’une âme «, relatent, dans des registres variés, vingt-cinq années de la vie du poète et célèbrent avec émotion la mémoire de Léopoldine, «l’enfant de [son] aurore», son «doux ange» («Quand nous habitions tous ensemble», Les Contemplations, IV, VI). Les atouts d’une oeuvre commentée avec, en plus, tous les repères pour les élèves : Des rabats panoramiques avec : l’oeuvre d’art en grand format, une frise historique et culturelle inédite. Des éléments d’histoire des arts. Des notes de vocabulaire adaptées. Des rubriques outils de la langue pratiques. Des encadrés méthode efficaces. Un lexique.