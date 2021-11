J'ai saigné. 1938

"Je vous admire et je vous plains, lui disais-je. Mais déjà Mme Adrienne P. se sauvait car d'autres blessés réclamaient ses soins. Mon bras coupé me faisait mal. Sale guerre ! disais-je à haute voix." Dans ce court récit autobiographique, Cendrars, qui fut amputé du bras droit en 1915, raconte les souffrances et le chaos engendrés par la guerre et rend hommage à ceux qui, par leur courage et leur générosité, l'ont transformé en aventure humaine.