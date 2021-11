Beastars Tome 12

La série phénomène qui a fasciné le Japon ! Pour interrompre sa scolarité, Louis doit obtenir l'accord de son père adoptif. Etrangement, l'homme d'affaires ne lui fait pas obstacle et se contente de modifier un peu les termes du document... Le jeune cerf peut donc prendre la tête du terrible gang des Lions, tournant le dos au monde dans lequel il a vécu pendant des années. De son côté, Legoshi se rend compte au cours d'un duel amical qu'il n'a plus aucune puissance dans les mâchoires ! C'est qu'il a cessé de se battre comme un carnivore, avec ses crocs, pour concentrer sa force dans ses pattes. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que l'assassin de Tem soit débusqué... et peut-être que le loup aura une chance de l'emporter, à présent !