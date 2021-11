Un palais d'épines et de roses Tome 4 : Un palais de flammes d'argent

Une année s'est écoulée depuis la fin des affrontements qui ont ébranlé Prythian. Mais bouleversée par les horreurs de la guerre et incapable de s'habituer à sa vie de Fae, Nesta ne se sent à sa place nulle part. Elle s'enfonce dans une spirale destructrice et refuse l'aide qu'on lui propose. Surtout celle de Cassian, avec qui elle est obligée de s'entraîner au combat, et pour qui elle nourrit des sentiments... ambigus. Pourtant, quand la menace d'un nouveau conflit obscurcit l'horizon, Nesta doit accepter d'affronter ses propres démons. Car elle n'est pas une Fae comme les autres. Transformée par le Chaudron lui-même, elle possède des pouvoirs indispensables à la survie de la Cour de la Nuit... ATTENTION : Ce roman contient des scènes de sexe explicites.