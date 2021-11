40 jeux à faire en soirée

Le premier livre de Pierre Croce, Youtubeur dôle, joueur et testeur, qui rassemble ses jeux les plus fous pour des soirées d'enfer ! Pierre Croce vient chez vous pour animer vos soirées ! Enfin, presque... Il a rassemblé ses jeux les plus fous dans ce livre pour vous divertir au maximum ! Vous aimez les jeux de cartes ? De dés ? Enfin si vous préférez jouer avec des raquettes de tennis de table, votre téléphone ou des glaçons, c'est possible aussi. Connaissez-vous le jeu de la seconde ? Le mémorrible ? La balance ? Le Narcisse ? Non ? Alors, découvre-les ainsi que de nombreux autres jeux d'adresse, de réflexes, ou un peu plus compétitifs. En bref, de quoi s'amuser de longues heures en bonne compagnie !