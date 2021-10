L’aviez-vous remarqué ? Les monstres sont partout. Et ils ne prennent plus la peine de se cacher sous nos lits, ni d’attendre la tombée de la nuit pour nous effrayer.

Un étrange personnage à capuche rencontré dans la rue, un aspirateur un peu trop performant ou encore un simple vendeur de sirop qui veut conquérir le monde…

Personne n’est plus à l’abri.

Avec Depuis que les monstres, Germano Zullo signe des histoires courtes et grinçantes qui feront frémir les plus jeunes comme les plus grands. Le caractère troublant des nouvelles est souligné par des illustrations en noir et blanc d’Albertine.