Les corps cachés

En amour, on a tous quelque chose à cacher. Quelques squelettes dans les placards. Pour sa part, Joe Goldberg en a quatre, si bien cachés d'ailleurs que la police ne l'a jamais soupçonné. Libraire newyorkais, aussi sexy que sociopathe, Joe a su mettre tout cela derrière lui. Car cette fois-ci, c'est la bonne. Amy aime les vieux bouquins, les myrtilles et les jeux de rôle. Son seul défaut ? L'avoir trompé, volé et quitté, avant de disparaître incognito quelque part sur la côte Ouest... Direction Los Angeles, donc, pour une petite expédition punitive : California killing...