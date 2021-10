Au-delà des mers. Tome I : 1782-1815

Cet ouvrage n'est pas à proprement parler un livre d'histoire. C'est à travers la vie simple de Gaspard Dufourg, futur arpenteur, que l'on découvre l'histoire de l'Ile de la Réunion, tour à tour Ile Bourbon puis Bonaparte. Un nombre important d'hommes et de femmes étaient venus s'installer sur ce petit bout de France perdu dans l'Océan Indien. Ils fuyaient la famine ou les persécutions pour certains, d'autres y venaient chercher l'aventure ou se faire oublier. Nombre d'entre eux étaient des marins ou des soldats qui par choix ou par la fortune du sort s'y sont définitivement implantés. C'est le cas du héros de ce roman qui traversera des heures marquantes de la création de la Réunion, la conquête du pouvoir et l'invasion anglaise, l'intensification de la traite de l'esclavage avec l'apparition des grands domaines qui suite aux cyclones dévastateurs planteront une nouvelle culture qui résistera mieux à la fureur des éléments, la canne à sucre. Il connaîtra aussi les prémices de l'abolition de la traite et du développement de l'île. Trop modeste pour être de ceux qui décident, libre de coeur et d'esprit, il vivra avec son temps et ses idées d'émancipation chères à la Révolution française mais très souvent freinées par la mainmise récurrente d'un pouvoir central venant de l'île voisine, l'Ile de France qui deviendra plus tard l'Ile Maurice.