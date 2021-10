Kid Paddle Tome 7 : Waterminator

Pas de pitié pour les jouets !

Pikurax ne lui résiste pas. Le sergent Déguelis Sulfurique en a peur. Brutor le cruel pleure à la simple mention de son nom. Quant à Cindy, la petite ballerine, la police enquête toujours sur sa mystérieuse disparition... Planquez vos jouets, protégez vos monstres préférés, Kid Paddle et sa bande sont de retour ! Entre leurs mains, le moindre objet anodin va se transformer en instrument de torture pour poupée trop maquillée. Et leurs imaginations débordantes ne laisseront aucun répit à sa famille, déjà ébranlée par les dernières expériences dans la cuisine...

Le nouveau best-seller des Éditions Dupuis.

Exigence, intelligence et talent sont les trois clefs de la réussite de Midam qui réalise, dès sa première série, un coup de maître. La cohérence de son univers comme l'expressivité de son trait construisent page après page les fondations de la nouvelle série vedette du catalogue Dupuis. En bon ludophile, il a su séduire tous les accros des jeux vidéo sans pour autant laisser de côté les plus réfractaires. Auteur complet qui signe scénarios et dessin, il met en scène de vrais enfants à l'imagination débordante (voire dangereuse pour la santé des voisins) dans des gags aussi imaginatifs qu'originaux. Incontournable et indispensable !