Kid Paddle Tome 15 : Men in Blork

Entre expériences scientifiques bizarres qui dégénèrent, cauchemars à base de licornes en peluche, fraude au cinéma pour adultes, massacres de blorks dans une salle d'arcade au gardien aussi teigneux que son molosse : la vie de Kid Paddle n'est jamais sereine, mais toujours drôle ! Retrouvez votre gamer favori dans ce nouvel album rempli de gags savoureux, entre humour trash et références et geek, où le réel est aussi fou que le virtuel. S'inscrivant dans la grande et belle tradition de la BD d'humour tout public, Midam y réussit le tour de force de conserver la sincérité des premiers albums tout en se renouvelant constamment.