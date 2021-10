Héros et Thanatos

Ainsi les super-héros ne coupent-ils ni au processus alchimique de naissance-mort-transmutation ni à la doctrine du Karma, et leurs familles ne sont pas plus dispensées de l'épreuve du deuil que nous le sommes. Les super-héros et super-héroïnes sont les ajustements plastiques, artistiques, pour notre modernité, avec les techniques et moyens de diffusion disponibles, de nos mythologies antérieures.