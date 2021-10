J'apprends à lire avec Sami et Julie : Sami et Julie fêtent Halloween. Niveau CE1

Sami et Julie fêtent Halloween et ont bien l'intention de terroriser tout le quartier ! Et de manger beaucoup de bonbons, bien sûr ! La collection s'agrandit ! Et voici un niveau spécial CE1 avec plus de texte, mais toujours des lignes et des mots bien espacés et beaucoup d'illustrations pour que la lecture soit un plaisir. "J'apprends à lire avec Sami et Julie" est une collection de petites histoires spécialement conçue pour les enfants apprenant à lire. Le texte est écrit en gros, les mots sont bien détachés les uns des autres et les lignes bien espacées. Les histoires sont courtes, drôles et très faciles à lire. Ecrites avec des mots en adéquation avec leur progression, une quantité de texte à lire réduite et adaptée, pour que l'enfant reste motivé et prenne confiance. En plus de la petite histoire, le livre contient : la présentation des personnages et à la fin : "As-tu bien compris l'histoire ?" pour donner du sens à ce que l'enfant a lu et aller plus loin que le simple déchiffrage ainsi qu'une rubrique "Et toi, qu'en penses-tu ?" avec des petites questions pour "faire réfléchir" ou simplement discuter autour de l'histoire.