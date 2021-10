Les Tuniques Bleues Tome 64 : Où est donc Arabesque ?

De retour de mission, Blutch découvre qu'Arabesque, sa précieuse jument capable de faire la morte pendant les charges, a été réquisitionnée par une autre unité nordiste ! Ivre de rage, il détruit tout sur son passage, y compris le mess des officiers, mais parvient à convaincre Chesterfield de partir à la recherche de son cheval. Un dangereux et hilarant road movie attend le célèbre duo, au cours duquel ils vont mettre en lumière les affres de la guerre de Sécession, croiser un vieil ennemi, manquer trépasser à plusieurs reprises... et faire mourir de rire leurs lecteurs ! Un album à savourer tout particulièrement, puisque Lambil s'y montre plus que jamais remarquable dans l'art des dessiner les équidés. Mais aussi parce qu'il s'agira du tout dernier Tuniques Bleues écrit par Raoul Cauvin, après 64 albums entrés dans l'Histoire de la BD !