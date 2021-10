L'innocence et la loi

Au sortir d'un pot pour fêter sa victoire au tribunal, Mickey Haller est arrêté pour défaut de plaque. Mais en ouvrant le coffre de la voiture de Haller, l'agent de police trouve un cadavre à l'intérieur. Celui d'un escroc que l'avocat a défendu à de nombreuses reprises, jusqu'au moment où le client l'a arnaqué à son tour. Accusé de meurtre et incapable de payer la caution de 5 millions de dollars, Haller est aussitôt incarcéré et confronté à une avocate de l'accusation qui veut sa peau, Dana Berg. Il comprend qu'il a été piégé - mais par qui, et pourquoi ? - et décide d'assurer lui-même sa défense lors du procès. Pas facile quand, en plus d'être en prison et donc la cible de violences, il est la proie d'une machination que même Harry Bosch, son demi-frère, aura du mal à démêler.