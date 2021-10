Demon Slayer : Coffret en 2 volumes : Tome 19 ; Le papillon qui ne pouvait plus voler. Edition collector

DEMON SLAYER T19 Le combat fait rage entre Doma, la 2e lune supérieure et les pourfendeurs Kanao et Inosuke. Les deux jeunes guerriers, tremblant de colère, parviendront-ils à venger tous ceux que Doma a dévorés ? Non loin de là dans la Forteresse Infinie, Mitsuri Kanroji, le pilier de l'Amour, et Obanai Iguro, le pilier du Serpent, font face à la nouvelle 4ème lune supérieure, tandis que Muichiro Tokito, le pilier de la brume, se retrouve face à la 1ère lune supérieure, qui lui fait une étrange révélation sur sa famille... DEMON SLAYER : LE PAPILLON QUI NE POUVAIT PLUS VOLER Himejima a sauvé la vie de Kanae et de Shinobu dont les parents ont été assassinés par des démons. Lorsqu'elles lui font part de leur volonté de rejoindre les pourfendeurs de démons, il leur fait passer une épreuve un peu spéciale... Dans ce recueil de cinq nouvelles, vous découvrirez le visage caché des très populaires piliers ! Et en conclusion, nous vous proposons une nouvelle aventure inédite au sein de l'école des Pourfendeurs ! Demon Slayer est le titre de tous les records, chaque fois que le manga de Koyoharu Gotouge est cité, un nouvel exploit est atteint ! 1 an après sa publication en France, le premier tome est entré dans les dix plus grosses ventes de manga en 2020 (Classement Gfk). Et maintenant le deuxième des deux romans écrits par Aya Yajima et illustrés par Koyoharu Gotouge arrive en France ! Ce livre contient plusieurs récits courts et inédits en parallèle de l'histoire principale du manga.