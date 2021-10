Demon Slayer Tome 19

Le combat fait rage entre Doma, la 2e lune supérieure et les pourfendeurs Kanao et Inosuke. Les deux jeunes guerriers, tremblant de colère, parviendront-ils à venger tous ceux que Doma a dévorés ? Non loin de là dans la Forteresse Infinie, Mitsuri Kanroji, le pilier de l'Amour, et Obanai Iguro, le pilier du Serpent, font face à la nouvelle 4ème lune supérieure, tandis que Muichiro Tokito, le pilier de la brume, se retrouve face à la 1ère lune supérieure, qui lui fait une étrange révélation sur sa famille... Demon Slayer est le titre de tous les records, chaque fois que le manga de Koyoharu Gotouge est cité, un nouvel exploit est atteint ! 1 an après sa publication en France, le premier tome est entré dans les dix plus grosses ventes de manga en 2020 (Classement Gfk). Le film Le train de l'infini a généré 32, 5 milliards de yens de recette, il a battu le record du box-office au Japon, détrônant ainsi le Voyage de Chihiro ! La chanson thème de l'anime domine aussi les charts nippons...