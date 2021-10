La sirène d'Isé

Né de la fragile Leeloo, Malgorne grandit au domaine des Descenderies, à la pointe sud de la baie d'Umwelt, sous la houlette possessive et jalouse de Sigrid. Il trouve bientôt refuge dans l'extravagant labyrinthe d'ifs, de cyprès, de pins et de mélèzes imaginé par le Dr Riwald. S'il n'entend ni le ressac ni les vagues qui se déchirent sur les brisants, Malgorne se nourrit des vents et scrute sans fin l'horizon. Depuis l'ancien sémaphore qui domine la lande, Peirdre sonde elle aussi chaque soir l'océan, hantée par la voix d'une amie perdue. Son père, capitaine au long cours, fait parfois résonner pour elle les cornes de brume de son cargo de fret. C'est sur la grève, un matin, devant le corps échoué d'une étonnante créature marine, que Peirdre et Malgorne forgent soudain l'espoir du retour d'autres sirènes. Un roman magnétique, envoûtant et lumineux.