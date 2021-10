La nuit et des poussières

"Même si elles ne se fréquentaient pas beaucoup, Paloma avait toujours été proche de sa mère. Elles s'appelaient régulièrement. - Tu vois, lui confia-t-elle en sirotant un spritz en terrasse, il tourne en rond, il n'a plus vraiment de projets. - Ca va revenir, temporisa Sylvia. Avec ton père, ça n'a pas toujours été simple. Ca s'entretient l'amour... Vous, vous voulez... - Je t'en prie ! Ne me sors pas les conneries des magazines, la coupa Paloma en prenant une photo de son verre de spritz, avec, en profondeur de champ, la Méditerranée. Sur son téléphone, elle recadra l'image et la posta sur Instagram. Hashtag apéro, hashtag Cadaqués, hashtag spritz, hashtag Costabrava, hashtag weekend-sansenfantsnimari, hashtag laviestbelle." Dans un style concis, limpide, factuel, tendu, Jean-Baptiste Gendarme nous offre un grand récit de la solitude moderne.