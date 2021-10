Mieux manger sans se ruiner. 150 recettes faciles et abordables

Dans ce nouveau livre, Laurent Mariotte vous propose de découvrir toutes ses recettes et ses bons conseils pour mieux manger sans se ruiner. Du choix des produits à leur association, découvrez comment élaborer des plats équilibrés et bon marché au quotidien avec plus de 150 recettes faciles, accesibles et toujours gourmandes. Mieux manger sans se ruiner, - c'est l'ouvrage de référence pour apprendre à bien choisir ses produits, que ce soit les produits frais (en fonction de leur saison, de leur provenance...), les produits semi-élaborés (comme les conserves, les bocaux, les préparations sous vide) ou même les surgelés. - c'est tous les conseils pour bien manger au quotidien en apprenant à agrémenter ses préparations, à optimiser ses courses (avec des idées pour réutiliser des restes de préparation), à varier aussi son panier et l'adapter en fonction des arrivages sur les étals. - c'est prêter attention aux modes de production en privilégiant l'artisanal vs l'industriel, c'est consommer moins de viande ou de produits laitiers en choisissant mieux... Variantes et infos pratiques sur les produits, Mieux manger sans se ruiner, c'est le livre pour une cuisine familiale, authentique, abordable et accessible à tous !