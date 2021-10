28 ans d'angoisse. Parce qu'il est possible de vivre avec !

Un livre façon journal intime à la fois sensible et drôle dans lequel Noholito parle des crises d'angoisse. Noholito, sans fard ni tabou. A toi, lectrice ou lecteur, Avec ce journal intime, tu tiens un peu de ma vie entre tes mains. (Ne serre pas si fort miskine.) Tu me connais pour mon humour, mais tu sais bien que parfois, derrière, on se cache un peu, on tait certaines choses. J'ai passé 28 ans de ma vie à ne pas m'écouter et à me trimballer des maladies psychologiques qui m'ont empêché de vivre. J'ai voulu vaincre mes crises d'angoisse avant d'essayer de comprendre d'où elles venaient. C'était là mon erreur, gourgandine ! Il faut plonger dedans et se poser, pour les comprendre... Et pour enfin s'accepter. Parce que c'est possible ! Et aujourd'hui je peux te le dire : James aime James. (Oui, c'est mon vrai prénom, gousse d'ail.) Ce livre, je l'ai d'abord écrit pour moi, mais j'espère qu'il pourra te servir et t'apporter les conseils que j'aurais voulu avoir. La période qu'on vit n'est pas rose... mais parfois le ciel se dégage et devient bleu. (Ou lavande ! J'adore ce lavande ! )