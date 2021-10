Mon année au top ! Une année de Good Vibes, Edition 2022

Un agenda 100 % vitaminé pour accompagner chacune de vos journées Notez-y vos rendez-vous boulot ou perso, vos virées entre amies ou vos séances de running avec votre chéri. e, mais profitez aussi de : - Chaque semaine, une rubrique Au TOP ! : TONIC, ORGANIC, POSiTIVE sont les piliers de la méthode de Laury pour être bien dans son corps, dans sa tête et dans son environnement, dont elle partage une nouvelle fois les clés et la pratique, et une foule de TIPS à appliquerau quotidien. - Chaque mois une rubrique GREEN (écogestes, DIY) pour préserver l'environnement et faire du bien à la Planète. - Un poster bucket list de 52 challenges pour que la philosophie Au Top devienne un mode de vie !