J'attends un enfant. Edition 2021

Vous attendez un enfant. Vous vous posez 1001 questions ? Le livre de Laurence Pernoud répond à toutes vos interrogations, vous rassure et vous donne confiance. Incontournable. Ouvrage de référence sur la maternité, il vous accompagne pendant votre grossesse, votre accouchement et pendant les premières semaines après la naissance de votre bébé. Exhaustif. Dans un style clair et chaleureux, tous les sujets de la vie quotidienne sont abordés : travail, alimentation, consultations médicales, transformations psychologiques et émotionnelles des futurs parents, place du père... Interactif. Ce livre s'appuie sur les nombreux témoignages des lecteurs, reflet des interrogations des futurs parents. Mis à jour chaque année pour tenir compte des progrès médicaux, de l'évolution de la société, des transformations de la famille. A découvrir : Le suivi de votre grossesse mois par mois, ainsi que la découverte du développement de votre bébé avant la naissance, illustré de nombreuses échographies. Plus de 100 visuels — photos, tableaux, schémas. Un guide des principales démarches administratives, juridiques et pratiques.