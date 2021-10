Les maîtres de la manipulation. Un siècle de persuasion de masse

On les appelle spin doctors, ge?nies du faire croire, persuadeurs clandestins ou inge?nieurs des a?mes. Publicitaires, communicants, cinéastes ou propagandistes politiques, ces hommes ont en commun d'e?tre passe?s mai?tres dans l'art de la manipulation de masse. Ils bouleversent les re?gles du jeu politique, font et de?font des e?lections, fabriquent le consentement, défendent les intérêts d'industries polluantes, influencent a? leur insu le comportement de millions d'individus. Souvent me?connus, agissant pour la plupart dans l'ombre, ils conc?oivent et de?ploient leurs techniques de persuasion en tirant profit des progre?s constants des sciences et des techniques. Spécialiste de l'histoire de la propagande contemporaine, David Colon propose une approche inédite de l'art de la persuasion : il réunit, pour la première fois dans un même livre, les portraits de vingt des plus grands maîtres de la manipulation des XXe et XXIe siècles. De Goebbels a? Walt Disney, de Lin Biao a? Mark Zuckerberg, Richard Thaler ou Steve Bannon, l'auteur nous raconte l'invention de la propagande de guerre, du lobbying, du nudge ou de la publicité microcible?e.