Sainte Marguerite-Marie et moi

Rien ne prédisposait Clémentine, agnostique non baptisée, féministe 2. 0, écolo végétarienne, à enquêter sur sainte Marguerite-Marie Alacoque, mystique du 17e siècle, apôtre du Sacré-Coeur. Mais voilà : familiale, la religieuse serait une aïeule, Clémentine est enceinte, sa selon la légende grand-mère bien-aimée perd la mémoire… il est temps de retrouver ses racines. Dans ce récit véridique, admirablement écrit, Clémentine nous narre avec un humour aussi bienveillant que ravageur sa découverte du monde catho et nous introduit d'une manière puissante et originale dans la vie et la spiritualité de la mystique de Paray-le-Monial.