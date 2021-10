Le dictionnaire illustré des chansons de Jean-Jacques Goldman. 700 citations - 103 chansons

Le premier dictionnaire consacré aux chansons de Jean-Jacques Goldman Pour fêter les 40 ans du premier succès de Jean-Jacques Goldman - Il suffira d'un signe - les auteurs ont choisi de rendre hommage à l'oeuvre de l'artiste en racontant l'histoire de ses chansons. Cette histoire est racontée par Jean-Jacques Goldman lui-même à travers plus de 1 000 citations issues de plus de 400 archives papiers, radio et télé. Chaque chanson est illustrée par une photographie inédite de Claude Gassian, photographe officiel de l'artiste. Plusieurs personnalités de la " famille " musicale de Jean-Jacques Goldman apportent leur éclairage à travers une anecdote : Michael Jones (guitariste et chanteur), Marc Lumbroso (éditeur), Erick Benzi (arrangeur) et Jacky Mascarel (claviériste de Goldman).