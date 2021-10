Chobi savoure sa vie de chat auprès de la maîtresse qui l'a recueilli, une jeune femme connaissant à la fois les avantages de l'indépendance et les affres de la solitude. Les yeux du félin assistent à ce quotidien qui s'écoule lentement, oscillant entre moments chaleureux et moments teintés d'amertume, entre jours de soleil et jours de pluie. Dans cette adaptation en manga du court-métrage Elle et son chat, la poésie du réalisateur Makoto Shinkai (Les Enfants du Temps, your name.) est littéralement sublimée par le trait délicat de Tsubasa Yamaguchi (Blue Period).