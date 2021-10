Un arrogant voisin ; Indomptable attirance

Un arrogant voisin, Stella Bagwell C'est au Blue Stallion Ranch qu'Isabelle a décidé de poser ses bagages. Avec sa nature sauvage et ses chevaux, n'est-ce pas l'endroit rêvé pour prendre un nouveau départ ? Hélas, à peine a-t-elle mis les pieds sur sa nouvelle propriété qu'elle se heurte à l'irascible Holt Hollister, son voisin. Loin de lui faire bon accueil, celui-ci semble résolu à la voir partir. Mais pas question pour Isabelle de se laisser intimider par ce rustre au regard intense... Indomptable attirance, Jayci Lee Riche héritière, Jihae Park ne se contentera pas d'une vie oisive. Son ambition ? Développer le secteur audiovisuel de l'entreprise familiale. Pour cela, elle a déjà trouvé le partenaire idéal : Colin Song, le célèbre producteur de films. Seule ombre au tableau, la présence de Colin la paralyse et l'ensorcelle. Or, si elle veut mener à bien son projet, Jihae doit dompter l'attirance qu'elle éprouve pour lui. Car c'est bien connu, on ne mélange jamais travail et plaisir...