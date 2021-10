Alger en hiver. Ce jour-là, le commissaire Llob est d'humeur maussade, et le coup de téléphone qu'il reçoit n'arrange rien. Un meurtre va être commis et c'est l'assassin qui le lui apprend. " Le dingue au bistouri ", comme la presse ne tarde pas à le surnommer, a son premier coup de sang, et ça va vite devenir une hémorragie. Est-ce un dément ? Un pervers ? Llob ne le croit pas. Il ne reste plus au commissaire qu'à tenter d'entamer un dialogue avec ce fou, rejeton triste et tragique, dans une Algérie sous pression.